Το καινούργιο video clip του Wannabe είναι δημιουργία του Tom Burden του στούντιο We Are GROWNUP, ενώ τα γυρίσματα έγιναν μέσα στο ξενοδοχείο St Pancras Renaissance στο Λονδίνο, την αρχική τοποθεσία του αρχικού βίντεο κλιπ από το 1996.

you might also like