Όπως κάθε νεο-αρραβωνιασμένος, έτσι και η Kristen Stewart, η οποία ήταν και για πρώτη φορά υποψήφια για Όσκαρ, έφερε μαζί της την αρραβωνιαστικιά της, Dylan Meyer, για να μοιραστεί μαζί της μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της. Οι δυο τους πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί και δεν έκρυψαν την αγάπη τους! Μας χάρισαν ένα παθιασμένο φιλί, ενώ περπάτησαν στο red carpet πιασμένες χέρι χέρι.

Kristen Stewart and at fiancée Dylan Meyers share a kiss on the red carpet at the #Oscars. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/5FObv4pm1D