Κορίτσια! Είναι γεγονός, έχουμε και επίσημα, πλέον, τον πιο σέξι άνδρα για το 2021. Η ανακοίνωση έγινε στο «The Late Show with Stephen Colbert», μια τολμηρή κίνηση, καθώς πέρυσι ο οικοδεσπότης προσπάθησε, αστειευόμενος, να κλέψει τον τίτλο.

Φυσικά αναφέρομαι People’s 2021 Sexiest Man Alive Awards και στον Paul Rudd ο οποίος στέφθηκε ως ο πιο σέξι άντρας της χρονιάς. Αν με ρωτάς τη γνώμη, θα σου απαντούσα προφανώς και του άξιζε! Είναι ένας κούκλος το αγόρι και ίδιος μετά από τόσα χρόνια.

«Είμαι συνειδητοποιημένος, αρκετά ώστε να ξέρω ότι οι άνθρωποι που θα άκουγαν κάτι τέτοιο θα απαντούσαν: “Ποιος; Ο Paul Rudd;”», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός στο People κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του για το εξώφυλλο του πιο σέξι άντρα. «Αυτό δεν είναι ψεύτικη ταπεινοφροσύνη. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, άντρες, που θα έπρεπε να είχαν κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο.»

Ο 52χρονος ηθοποιός έχει γίνει θέμα συζήτησης και πόλος έλξης τα τελευταία χρόνια με την αγέραστη εμφάνισή του. Ο ίδιος σχετικά με αυτά τα σχόλια έχει αναφέρει: «Όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου, με θεωρώ σύζυγο και πατέρα, σαν να είμαι αυτός. Απλώς κάνω παρέα με την οικογένειά μου όταν δεν εργάζομαι. Αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο, μάλλον αυτό είναι το μυστικό, αν υπάρχει.»

Ο Colbert ανακοίνωσε τα νέα αφού έκανε μια σειρά από σκετς στην εκπομπή του με τον Rudd, όπου ο σταρ του «Ant-Man» ολοκλήρωσε τα καθήκοντά του για να αποδείξει ότι όντως είναι ο πιο σέξι άντρας του κόσμου. Οι τηλεθεατές δεν ήξεραν ότι παρακολουθούσαν τον πιο σέξι άνδρα εν ζωή στη δράση.

Στο τέλος των challenges, ο κωμικός αποκάλυψε ότι ο Paul Rudd πέρασε το τεστ και απέδειξε ότι είναι πράγματι ο πιο σέξι άντρας εν ζωή. «Δεν βλέπεις τον εαυτό σου; Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από την ταπεινοφροσύνη σου. Αυτή ήταν η τελευταία δοκιμασία και την πέρασες με επιτυχία», είπε ο Colbert στον ηθοποιό.

The sexy test is not complete until @StephenAtHome does a physical evaluation. Paul Rudd's final exams are underway for @people's #SexiestManAlive! pic.twitter.com/JqqOdTKiIK