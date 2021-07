Την Τρίτη, η Kim Kardashian, star του Keeping Up with the Kardashians, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει την KKW Beauty μέσα στον επόμενο μήνα, προκειμένου να ξαναρχίσει την εταιρεία κάτω από μια «εντελώς νέα μάρκα». Η ανακοίνωση έγινε μέσω των social media όπου ενημέρωσε τους fans της εταιρείας για την απόφαση της και τα μελλοντικά της σχέδια.

