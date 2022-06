Η Sarah Jessica Parker μίλησε εκτενώς και για πρώτη φορά για την κόντρα της με την πρώην συμπρωταγωνίστριά της στο Sex and the City, Kim Cattrall. Για έξι σεζόν, οι δύο γυναίκες ήταν οι πρωταγωνίστριες του show, το οποίο εστίαζε στις ζωές τεσσάρων κοριτσιών στη Νέα Υόρκη.

Μετά την ολοκλήρωση της σειράς, οι 2 τους συνέχισαν να εμφανίζονται η μία δίπλα στην άλλη στις δύο κινηματογραφικές παραγωγές που ακολούθησαν, αλλά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μία έντονη συζήτηση για τη διαμάχη μεταξύ των δύο ηθοποιών, η οποία τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από δηλώσεις που ξεκίνησε η Cattrall.

Sarah Jessica Parker – Kim Cattrall κόντρα: Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός

«Έχω περάσει πολλά χρόνια δουλεύοντας πολύ σκληρά για να είμαι πάντα αξιοπρεπής με όλους στο σετ, για να φροντίζω τους ανθρώπους», είπε η Parker στο podcast των βραβείων του Hollywood Reporter. «Και απλά δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει μιλήσει ποτέ για μένα με αυτόν τον τρόπο, οπότε είναι πολύ οδυνηρό».

Η σχέση των 2 κοριτσιών φάνηκε να επιδεινώνεται μετά τις συνομιλίες για την τρίτη ταινία του Sex and the City, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, με την Cattrall να αναγκαστεί να δημοσιεύσει μια δήλωση για να αρνηθεί ότι οι «εξωφρενικές απαιτήσεις» της έκαναν την ταινία αδύνατη. Το 2017, επέκρινε την Parker στην εκπομπή Piers Morgan’s Life Stories.

«Αυτό είναι πραγματικά το σημείο που σταματάω να δουλεύω με τους ανθρώπους από το Sex and the City, και συγκεκριμένα με τη Sarah Jessica Parker», είπε στην εκπομπή και εξήγησε πως είναι αρκετά ντίβα. «Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο καλή. Πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο καλή. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά της».

Όταν έγινε το spin-off του Sex and the City, And Just Like That…, η Cattrall βγήκε εκτός του σεναρίου. Η Parker ισχυρίζεται τώρα ότι όλο αυτό δεν ήταν σκόπιμο, αλλά μάλλον μια προσπάθεια σεβασμού των επιθυμιών της.

«Δεν της ζητήσαμε να συμμετάσχει γιατί κατέστησε σαφές ότι δεν ήταν κάτι που ήθελε να ακολουθήσει και ότι δεν αισθανόταν πλέον άνετα με εμάς, και έτσι δεν μας πέρασε από το μυαλό. Ξέραμε τι ήθελε να κάνει ο Neil Patrick King (δημιουργός της σειράς) και νομίζω χειρίστηκε πολύ καλά το θέμα», είπε.

Παρά το γεγονός ότι η Cattrall απέρριψε δημόσια τα συλλυπητήρια της Parker μετά τον θάνατο του αδερφού της το 2018, η Parker ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κόντρα μεταξύ τους.

«Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για την κατάσταση με την Kim. Όλο αυτόν τον καιρό, μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Δεν είναι διαμάχη γιατί δεν έχω μαλώσει άσχημα ποτέ με συναδέλφους μου και δεν έχω έρθει σε αντιπαράθεση δημόσια. Όταν τσακώνεται μόνο ο ένας, δεν είναι διαμάχη. Δεν πρόκειται να της πω ότι κάνει λάθος αλλά αυτή ήταν η δική της εμπειρία.

Δεν υπήρξε καμία δημόσια διαφωνία ή συνομιλίες ή ισχυρισμοί από εμένα ή οποιονδήποτε για λογαριασμό μου. Δεν θα το έκανα. Δεν είναι ο τρόπος που θα το έκανα. Εύχομαι, λοιπόν, να σταματήσουν να το αποκαλούν καυγά επειδή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Μιλά μόνο ένα άτομο», τόνισε η Sarah Jessica Parker.

