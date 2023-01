Για να διατηρήσεις τις γυάλινες πόρτες του ντους λαμπερές, θα πρέπει να τις καθαρίζεις μετά από κάθε χρήση. Αρκεί ένας γρήγορος ψεκασμός με ένα εμπορικό ή DIY καθαριστικό για να αποφύγεις τις ζημιές που μπορεί να δημιουργήσει το σαπούνι. Εάν όλο αυτό σου φαίνεται too much, τότε πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσεις το ντους σου μία φορά την εβδομάδα.

