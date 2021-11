Άλλο ένα show γεμάτο εκπλήξεις μας παρουσίασε εχθές ο Νίκος Κοκλώνης μέσα από την συχνότητα του Alpha. Ο αγαπημένος μουσικός διαγωνισμός του Σαββάτου δεν είχε μόνο πολύ χορό και τραγούδι αλλά και ανατροπές που κανείς δεν περίμενε. Το Just The 2 of Us το Σάββατο 07/11 τα είχε όλα.

Τα ζευγάρια που ξεχώρισαν

Τα ζευγάρια τραγούδησαν και εντυπωσίασαν το κοινό και τους κριτές και στην πλειοψηφία τους συγκέντρωσαν πολύ υψηλή βαθμολογία. Φαβορί πλέον του παιχνιδιού θεωρούνται η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με την Κατερίνα Λιόλιου και ο Μαρίνος Κόνσολος με την Ελένη Δήμου.

Η αφιέρωση του Νίκου Κοκλώνη στην Δέσποινα Βανδή

Ο Νίκος Κοκλώνης με αφορμή το ταξίδι της Δέσποινας Βανδή στην Ρώμη με τον Βασίλη Μπισμπίκη έκανε μια ιδιαίτερη αφιέρωση στην τραγουδίστρια. Ο παρουσιαστής είπε: “Πάμε σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα γίνει χαμός! Αλλά πώς θα φύγουμε; Με ένα τραγούδι αφιερωμένο η στην αγαπημένη μου Δέσποινα”.

Το ζευγάρι που αποχώρησε και η ξαφνική οικειοθελής αποχώρηση της Ιωάννας Τούνη

Όπως σε κάθε live μετά την λήξη του διαγωνιστικού μέρους έρχεται η δυσάρεστη στιγμή της αποχώρησης. Στο τέλος στη σκηνή έμειναν η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Μάρα Μεϊμαρίδη με τον Σταν. Τελικά αυτοί που δεν τα κατάφεραν και αποχώρησαν από το “Just the 2 of us” είναι η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως λίγο νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη είχε ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει τουλάχιστον προσωρινά από το show εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας οικογενειακού της προσώπου. Ωστόσο, ο Νικηφόρος θα εμφανιστεί κανονικά στο επόμενο live με μια καλεσμένη έκπληξη.

