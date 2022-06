Για τέταρτη φορά, Julia Roberts και George Clooney συνεργάζονται στη μεγάλη οθόνη και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε για το αποτέλεσμα!

Η Julia Roberts είχε δηλώσει ότι είχε πολλά χρόνια να ερωτευτεί σενάριο ρομαντικής ταινίας, μέχρι που διάβασε το Ticket to Paradise, το οποίο την έπεισε να επιστρέψει σε μια ρομαντική κομεντί!

Ο Οκτώβριος θα είναι ο μήνας της πρεμιέρας, αλλά τώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ, το οποίο μας κάνει να ανυπομονούμε!

Στην ταινία, Julia Roberts και George Clooney υποδύονται ένα διαλυμένο ζευγάρι, που κλείνει εισιτήριο για Μπαλί, προκειμένου να αποτρέψει την κόρη του απ’ το να παντρευτεί έναν άνδρα που μόλις γνώρισε.

«Τα χειρότερα 19 χρόνια της ζωής μου», ακούμε να λέει ο Clooney σε μία χαρακτηριστική σκηνή για να απαντήσει η Roberts: «Ήμασταν παντρεμένοι μόνο πέντε». «Συμπεριλαμβάνω και την ανάρρωση», απαντά ο ηθοποιός

Ο Βρετανός σκηνοθέτης, παραγωγός Ol Parker γνωστός από το Mamma Mia! Here We Go Again και The Best Exotic Marigold Hotel, σκηνοθέτησε το Ticket to Paradise και έγραψε το σενάριο μαζί με τον Daniel Pipski.

Ticket to Paradise: Julia Roberts και George Clooney ξανά μαζί!

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας, οι ηθοποιοί είναι δύο χωρισμένοι γονείς που, όταν πληροφορούνται ότι η κόρη τους σχεδιάζει να παντρευτεί τον άντρα που μόλις γνώρισε στις διακοπές της στο Μπαλί, σπεύδουν στο δημοφιλές ινδονησιακό θέρετρο ώστε να την αποτρέψουν από το να κάνει το ίδιο λάθος που θεωρούν ότι έκαναν κι εκείνοι πολλά χρόνια πριν.

Οι δύο ηθοποιοί και φίλοι είχαν συνεργαστεί κινηματογραφικά στο παρελθόν στα Ocean’s 11, Ocean’s 12 και Money Monster.

