Έναν μήνα μετά τη νίκη του στη δικαστική διαμάχη με την Amber Heard, ο ηθοποιός αποφάσισε να εισχωρήσει στον χώρο πώλησης NFT, εκμεταλλευόμενος το ταλέντο του στη ζωγραφική. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα NFTs του Johnny Depp δεν πωλήθηκαν σε χαμηλή τιμή, αλλά κατάφεραν να «συγκεντρώσουν» το ποσό των 800.000 δολαρίων, τα οποία ο ηθοποιός αποφάσισε να δωρίσει. Η δωρεά του Johnny Depp για φιλανθρωπικό σκοπό έρχεται να υπενθυμίσει για ακόμη φορά το γεγονός ότι η πρώην σύζυγός του απέτυχε να τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει να δωρίσει ένα χρηματικό ποσό στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Los Angeles.

Ο Johnny Depp λοιπόν, προχώρησε στη δωρεά των εσόδων από την πώληση NFT σε τέσσερις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Την Τετάρτη 06/07, η πλατφόρμα του Never Fear Truth ανακοίνωσε ότι ο Depp είχε συγκεντρώσει «σχεδόν 800.000 δολάρια σε συνολικές δωρεές», οι οποίες μοιράστηκαν μεταξύ τεσσάρων οργανισμών.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η κοινότητα NFT που έχει δημιουργήσει ο ηθοποιός, αναφέρει: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε πως οι συνολικές δωρεές ανέρχονται σχεδόν σε 800.000 δολάρια».

🔥 Johnny Depp’s NFTs are currently breaking the market 🔥 Read the article here – https://t.co/zKG0C9DrQC Via @bitcoinist pic.twitter.com/64lZ9YDLYm

Οι δικαιούχοι όπως αναφέρθηκαν ονομαστικά ήταν τα παρακάτω ιδρύματα και νοσοκομεία:

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πολύκροτης δίκης του πρώην ζευγαριού για συκοφαντική δυσφήμιση, αποκαλύφθηκε ότι η Heard απέτυχε να δωρίσει το ποσό που είχε δεσμευτεί το 2016 να προσφέρει από το διαζύγιο της με τον Depp, στο Νοσοκομείο Παίδων του Los Angeles.

Η δικηγόρος του ηθοποιού, Camille Vasquez είχε πιέσει την Amber Heard κατά τη διάρκεια της δίκης, όσον αφορά στην υπόθεση των χρημάτων. Η ηθοποιός θέλοντας να δικαιολογηθεί, ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να μείνει πιστή σε αυτές τις δεσμεύσεις λόγω των δικαστικών εξόδων που προέκυψαν από τη μήνυση του πρώην συζύγου της.

Ένα από τα ιδρύματα στα οποία ο ηθοποιός δώρισε τα χρήματά του, το «Perth Children’s Hospital Foundation» μοιράστηκε την εκτίμησή του για τη δωρεά, γράφοντας στο Twitter: «Ευχαριστούμε πολύ τον Johnny Depp για τη γενναιοδωρία του να βοηθήσει τα άρρωστα παιδιά Αυτό το ποσό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο βοηθώντας να διατηρηθεί το ίδρυμα για τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους».

Thank you so much @JohnnyDeppNFT for your generosity in helping support @PCHFWA and WA sick kids. These funds will make a significant impact in helping keep @PerthChildrens world-class for our children and families ❤#pchfwa https://t.co/ke8tvnTV9v