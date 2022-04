Την 8η ημέρα της δίκης του Johnny Depp για την υπόθεση δυσφήμισης κατά της πρώην συζύγου του, Amber Heard, παρουσιάστηκαν στους ενόρκους ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ο ηθοποιός φαινόταν να απειλεί την Heard με πράξεις βίας.

Μετά τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και δείχνουν τον Depp να κοιμάται στο πάτωμα λιπόθυμος, όπως υποστηρίζει η πλευρά της Amber Heard, ήρθαν στα φώτα της δημοσιότητας τα συγκεκριμένα ηχητικά ντοκουμέντα βίας.

«Η επόμενη κίνηση, αν δεν φύγω… θα είναι λουτρό αίματος», είπε ο Johnny Depp στην ηχογράφηση που ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ο 58χρονος ηθοποιός ακούγεται να φωνάζει «Σκάσε» αφού η Heard του είπε «Πήγαινε σβήσε το γαμ@@@ο σου τσιγάρο σε κάποιον άλλο. Οι πράξεις σου θα έχουν συνέπειες».

Amber: Tell them Johnny. Tell them ‘I Johnny Depp, I'm a victim too of domestic violence’



Exactly what he did. He told the world that men can be victims of domestic violence too. #JohnnyDepp #JusticeForJohhnyDepp #AmberHeard #JohnnyDeppVsAmberHeard #JohnnyDeppDeservesJustice pic.twitter.com/f2Izdla4Ym