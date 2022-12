Αξίζει να αναφέρουμε πως η Meghan μήνυσε τον σημερινό εκδότη της Daily Mail, την Associated Newspapers Limited (ANL), και κέρδισε το 2021, αφού η Mail On Sunday δημοσίευσε τμήματα της «προσωπικής και ιδιωτικής» επιστολής προς τον πατέρα της, Thomas Markle.

you might also like