Μπορεί ο Lin-Manuel Miranda να έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα απ’ το «Hamilton», όμως, στον χώρο του musical theater εδραιώθηκε το 2008 με το μιούζικαλ In The Heights.

Στο In The Heights παρακολουθούμε την ιστορία της γειτονιάς Washington Heights στο Manhattan, όπου μένουν κυρίως Λατίνοι. Η γειτονιά σιγά σιγά, όμως, εξαφανίζεται απ’ τον χάρτη, επειδή αλλάζει το οικονομικο μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής. Ο Usnavi, κάτοικος της περιοχής, ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή κι όταν ένα Καλοκαίρι εκείνος, η οικογένειά του και οι γείτονές του αντιμετωπίζουν μια σερά από δυσκολίες, καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις.

Όλη αυτή η αφήγηση γίνεται υπό τους ρυθμούς της σάλσα, της μπατσάτα, του μπολερό κι άλλων χορών λατινικής καταγωγής.

Ο Lin-Manuel Miranda έχει αναλάβει και την παραγωγή, ενώ ο ίδιος έχει μεγαλώσει στη συγκεκριμένη γειτονιά, στην οποία διαδραματίζεται το story.

Aρχικά, το μιούζικαλ είχε προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2020, όμως, η πανδημία του κορονοϊού μετέφερε το πλάνο για τις 18 Ιουνίου του 2021 μέσα από την πλατφόρμα HBO Max.

Εκτός απ’ τον Miranda που κάνει ένα cameo, υπάρχουν πολλά ακόμα λαμπρά αστέρια στο καστ, όπως ο Anthony Ramos (A Star Is Born, Hamilton), ο οποίος ενσαρκώνει τον Usnavi, τον ρόλο δηλαδή που είχε υποδυθεί ο Miranda στη σκηνή.

Επίσης στο cast είναι οι Corey Hawkins (Straight Outta Compton, BlacKkKlansman), Leslie Grace, Melissa Barrera (Vida), Olga Merediz (In the Heights original Broadway cast), Daphne Rubin-Vega (Rent), Gregory Diaz IV (Matilda the Musical), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Dascha Polanco (Orange Is the New Black) και Jimmy Smits.

