Η δικηγόρος του Johnny Depp, Camille Vasquez, αποκάλυψε ότι νιώθει «τυχερή» που τον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο εναντίον της πρώην συζύγου του και φερόμενης ως κακοποιού του, Amber Heard.

Στο teaser της συνέντευξής της από την παρουσιάστρια του «CBS Mornings», Gayle King, η δικηγόρος ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» την επέλεξε για να τον εκπροσωπήσει στην πολυσυζητημένη υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης.

«Ήταν σημαντικό να υπάρχει μια γυναίκα στην ομάδα», δήλωσε η 38χρονη δικηγόρος.

«Γιατί;» την ρώτησε η King.

«Αυτή η υπόθεση απαιτούσε μια γυναικεία προοπτική», απάντησε η Vasquez, «και ήμουν εγώ η τυχερή που επιλέχτηκε να κάνω αυτή τη δουλειά».

«Νιώθεις τυχερή; Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη;» την διέκοψε και πάλι η King.

EXCLUSIVE: @GayleKing sits down with attorney Camille Vasquez, who represented Johnny Depp in his defamation trial win against ex-wife Amber Heard, for her first interview since Heard filed a motion to appeal. pic.twitter.com/uf3Rqrn3vH