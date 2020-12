Η παρουσιάστρια της εκπομπής Pop Up μίλησε ανοιχτά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και για την εκπομπή της, αλλά και για το GNTM, από το οποίο να θυμίσουμε πως αποχώρησε μετά τη δεύτερη χρονιά . Η ίδια εξήγησε τους λόγους στο The 2Night Show, μιλώντας με ειλικρίνεια για το κλίμα που επικρατούσε στον διαγωνισμό μόδας και τη δυσαρέσκειά της.

