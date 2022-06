Η αγαπημένη μας Winona Ryder άνοιξε την καρδιά της και μίλησε με λεπτομέρειες για τον χωρισμό της από τον Johnny Depp : «Αυτό ήταν το κορίτσι μου, διέκοψε την πραγματική της ζωή. Θυμάμαι, έπαιζα αυτόν τον χαρακτήρα που καταλήγει να βασανίζεται σε μια φυλακή της Χιλής [στο δράμα του 1994 The House of the Spirits]. Έβλεπα αυτούς τους ψεύτικους μώλωπες και κοψίματα στο πρόσωπό μου [από το γύρισμα] και πάλευα να δω τον εαυτό μου σαν αυτό το κοριτσάκι. “Θα συμπεριφερόσουν σε αυτό το κορίτσι όπως φέρεσαι στον εαυτό σου;” αναρωτιόμουν, ενώ θυμάμαι να με κοιτάζω και να λέω: “Αυτό κάνω στον εαυτό μου μέσα μου”. Γιατί απλά δεν με πρόσεχα».

