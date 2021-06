Η βασίλισσα Ελισάβετ την Παρασκευή (11/6) διοργάνωσε μία εκδήλωση για τους ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, κατά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών τους στη σύνοδο κορυφής της G7. Η 95χρονη μονάρχης συνοδευόταν από τον γιο και διάδοχό της στον θρόνο, πρίγκιπα Κάρολο, τη σύζυγό του Καμίλα, τον εγγονό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγο του τελευταίου, Κέιτ. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση η βασίλισσα Ελισάβετ χρησιμοποίησε σπαθί για έναν ιδιαίτερο λόγο και φυσικά κανένας δε μπόρεσε να συγκρατηθεί και να μη γελάσει με αυτή της την κίνηση!

Η πρώτη σημαντική δημόσια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και ήταν και η πρώτη στην οποία παρέστη η βασιλική οικογένεια μετά τον θάνατο του συζύγου της Ελισάβετ, πρίγκιπα Φιλίππου, τον Απρίλιο. Η δεξίωση πραγματοποιήθηκες στο Eden Project, το μεγαλύτερο κλειστό τροπικό δάσος στον κόσμο. Η βασίλισσα Ελισάβετ συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι ο 13ος Αμερικανός πρόεδρος που γνωρίζει από κοντά η Ελισάβετ στα 69 χρόνια της βασιλείας της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η βασίλισσα Ελισάβετ κλήθηκε να κόψει μία τεράστια τούρτα κέικ για την οποία η ίδια επέμεινε να χρησιμοποιήσει ένα σπαθί για να την κόψει! Καθώς της παραδόθηκε το σπαθί για να χαράξει το κέικ από τον Έντουαρντ Μπόλιθο, ο 95χρονος ακούστηκε να λέει με χιούμορ: «Δεν νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει». Αφού ένας βοηθός είπε στη Βασίλισσα «υπάρχει ένα μαχαίρι αν θέλετε», εκείνη απλά απάντησε πως: «Ξέρω ότι υπάρχει! Αυτό είναι κάτι πιο ασυνήθιστο. “

Queen Elizabeth II insisted on cutting a cake using a ceremonial sword at an event on the sidelines of the G7 summit.



