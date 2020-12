Η τραγουδίστρια FKA twigs μήνυσε τον ηθοποιό Shia LaBeouf για κακοποιητική σχέση ισχυριζόμενη ότι εν γνώση του την κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Η τραγουδίστρια FKA twigs κατέθεσε το Σάββατο 12/12/2020 μήνυση εναντίον του ηθοποιού Shia LaBeouf. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2019, η 32χρονη τραγουδίστρια ήταν στο αυτοκίνητο με τον πρώην, πλέον, σύντροφό της και όπως ισχυρίζεται οδηγούσε απερίσκεπτα αφαιρώντας τη ζώνη ασφαλείας του και απειλώντας να τρακάρει αν εκείνη δεν παραδεχόταν την αγάπη του για εκείνον. Το ταξίδι της επιστροφής του από το Λος Άντζελες ήταν εφιαλτικό όπως περιγράφει η ίδια.

Η συμπεριφορά του ηθοποιού απέναντι στη γνωστή τραγουδίστρια ήταν αρκετά περίεργη και ενταμένη με φωνές, βρισιές και όπως έχει αναφερθεί με ένα περιστατικό στο οποίο αποπειράθηκε να την πνίξει. Η ίδια χαρακτηριστικά έχει δηλώσει:

Ο ηθοποιός Shia LaBeouf δήλωσε με τη σειρά του για όσα έχουν ακουστεί:

Η τραγουδίστρια Sia δήλωσε την υποστήριξη της προς την FKA twigs μέσα από μία ανάρτηση της στο twitter, μέσα από την οποία ισχυρίζεται ότι «τραυματίστηκε συναισθηματικά» από τον «παθολογικό ψεύτη», όπως χαρακτήρισε τον ηθοποιό. Χαρακτηριστικά η ίδια αναφέρει:

Και εγώ έχω πληγωθεί συναισθηματικά από τον Σι, έναν παθολογικό ψεύτη, ο οποίος με μετέτρεψε σε μια μοιχεία που ισχυρίζεται ότι είναι ανύπαντρη», είπε.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he’s very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1