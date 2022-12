Η Taylor Swift ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά πίσω από την κάμερα! Την Παρασκευή 9/12, η Searchlight Pictures ανακοίνωσε ότι η 32χρονη τραγουδίστρια , θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία με ένα πρωτότυπο σενάριο που έχει γράψει μάλιστα η ίδια.

Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή και το casting της ταινίας δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί, η παραγωγή της ταινίας θα γίνει από την Searchlight, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βραβευθεί με Όσκαρ όπως η ταινία του 2017 του Guillermo del Toro «The Shape of Water» και το «Nomadland».

O Guillermo Del Toro μίλησε πρόσφατα για την Swift στοW, λέγοντας: «Είναι μια πολύ ολοκληρωμένη σκηνοθέτης, με μία απίστευτη διατύπωση και βάθος για τα όσα προσπαθεί να κάνει – και τι θα κάνει».

Η Taylor Swift δείχνει με κάθε τρόπο την ανθρωπιά της και δωρίζει 1 εκατ. δολάρια

Οι πρόεδροι του Searchlight, David Greenbaum και Matthew Greenfield, χαρακτήρισαν την τραγουδίστρια του “Anti-Hero” “καλλιτέχνη και αφηγητή μιας γενιάς” σε δήλωσή τους την Παρασκευή 9/12.

«Η Taylor είναι από τις λίγες τόσο ταλαντούχες αυτής της γενιάς. Είναι αυθεντική και έχουμε το προνόμιο να συνεργαστούμε μαζί της, καθώς ξεκινάει αυτό το συναρπαστικό και νέο δημιουργικό ταξίδι» πρόσθεσαν οι Greenbaum και Greenfield για τη Swift.

