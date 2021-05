Η εξομολόγηση της Glenn Close για το «ψυχικό τραύμα» της παιδικής της ηλικίας στην Oprah και τον Πρίγκιπα Harry ήταν αποκαλυπτική. Σε συνέχεια της πρώτης καλεσμένης που ήταν η Lady Gaga, η εξομολόγηση που έκανε στο “The Me You Can’t See” στο Apple TV+ συγκινεί.

Η εξομολόγηση της Glenn Close για το «ψυχικό τραύμα»

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην Oprah και τον Πρίγκιπα Harry για το ψυχικό τραύμα με το οποίο έζησε για δεκαετίες, αφού πέρασε την παιδική της ηλικία κοντά σε μια θρησκευτική αίρεση. Η 74χρονη ηθοποιός που ήταν υποψήφια για Όσκαρ, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της, ο Δρ. William Taliaferro Close, συμμετείχε σε μια συντηρητική θρησκευτική ομάδα, την Moral Re-Armament, το 1954, όταν εκείνη ήταν μόλις 7 ετών. Η Close χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο πατέρας της ασχολήθηκε τόσο πολύ με την οργάνωση που μετέφερε την οικογένεια στα κεντρικά γραφεία του γκρουπ στην Ελβετία, όπου παρέμειναν για 15 χρόνια πριν συνεχίσει το κολέγιο στη Βιρτζίνια, όταν ήταν 22 ετών.

Ήταν βασικά μια αίρεση. Όλοι έλεγαν τα ίδια πράγματα και υπήρχαν πολλοί κανόνες, πολύς έλεγχος. Ήταν πραγματικά απαίσιο.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή “The Me You Can’t See” εξήγησε ότι ο χρόνος που πέρασε στην αίρεση έβλαψε την ικανότητά της να έχει μόνιμες σχέσεις.

Λόγω της καταστροφής, της συναισθηματικής και ψυχολογικής, δεν κατάφερα να πετύχω στις σχέσεις μου και να βρω έναν μόνιμο σύντροφο και λυπάμαι γι’ αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αλλάξεις τα σημεία που σε ενοχλούν, αλλά τουλάχιστον μπορείς να τα αναγνωρίζεις και ίσως να αποφύγεις καταστάσεις που μπορεί να σε κάνουν ευάλωτο, ειδικά στις σχέσεις. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι κάτι που πέρασες σε τόσο πρώιμο στάδιο της ζωής σου εξακολουθεί να έχει τέτοιες δυνατότητες και να είναι καταστροφικό. Νομίζω ότι αυτό είναι παιδικό τραύμα. Είμαι ψυχολογικά τραυματισμένη.

Η Glenn Close χρειάστηκε να αντιμετωπίσει επίσης τις ψυχικές ασθένειες της οικογένειάς της, ιδίως της αδερφής της, Jessie Close και του γιου της Jessie, την Calen Pick. Η ηθοποιός θυμήθηκε την περίοδο που η αδερφή της ζήτησε βοήθεια όταν ήταν στο σπίτι της οικογένειάς τους, στο Wyoming.

Θυμάμαι ότι τα παιδιά της ήταν ήδη μέσα στο αυτοκίνητό της και ήρθε σε μένα και είπε, “Χρειάζομαι βοήθεια. Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι την αυτοκτονία”. Για μένα, ήταν ένα σοκ.

Κατέληξε στο Νοσοκομείο McLean – ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Μασαχουσέτη – την πήγα εκεί. Τελικά, σε ηλικία 50 ετών, διαγνώστηκε ως διπολική με ψυχωτικές τάσεις

Το 2010, η ηθοποιός δημιούργησε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Bring Change To Mind», με τη δέσμευση να ευαισθητοποιήσει και να τερματίσει το στίγμα – και τη σιωπή γύρω από την ψυχική ασθένεια.

Δεν μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα, αν δεν αρχίσετε να μιλάτε γι’ αυτά. Αυτό αλλάζει τα πάντα

Το ότι μιλούν δημόσια σε μια εθνική πλατφόρμα για το τι έζησαν στην πραγματικότητα, αυτό είναι απλά θαρραλέο

Και είναι οι ήρωές μου, παρόλο που αυτή είναι μια υπερβολική λέξη. Πραγματικά είναι

