Η είδηση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ προκάλεσε θλίψη σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη. Ο πρίγκιπας William θρηνεί για τον θάνατο της αγαπημένης του γιαγιάς το ίδιο και η σύζυγός του, Kate Middleton και τα παιδιά τους, με τα οποία η βασίλισσα είχε περάσει χαρούμενες και ανέμελες στιγμές.

Η Ελισάβετ είχε τέσσερα παιδιά, τον Κάρολο, την Anna, τον Andrew και τον Edward. Τα παιδιά της απέκτησαν με τη σειρά τους από δύο παιδιά, με την βασίλισσα να γνωρίζει οχτώ εγγόνια και δώδεκα δισέγγονα.

Η Gran Gran, όπως την αποκαλούσε ο πρίγκιπας George ήταν για τα εγγόνια και τα δισέγγονά της η γλυκιά γιαγιά που την αγαπούσαν όλοι, ενώ δεν κρύβεται η ξεχωριστή αγάπη που της είχε ο πρίγκιπας Harry.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρίγκιπας της Κορνουάλης, William και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton είχαν μετακομίσει σε κοντινή απόσταση από το Winsdor, σε μια προσπάθεια να περνούν περισσότερο χρόνο με την προγιαγιά τους ο George, η Charlotte και ο Louis.

Όταν λοιπόν η Kate βρέθηκε έξω από το κάστρο του Winsdor το Σάββατο (10/09) και ενώ μιλούσε με παιδιά που βρίσκονταν στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, τους αποκάλυψε πως όταν ο 4χρονος πρίγκιπας Louis πληροφορήθηκε για τον θάνατο της προγιαγιάς του, ο ίδιος της απάντησε πως «Τουλάχιστον η γιαγιά είναι με τον παππού τώρα».

An emotional Princess of Wales told a group children that Prince Louis said of #TheQueen “At least Grannie is with Great Grandpa now” while another well-wisher said “It was really nice” to see William, Harry, Kate and Meghan together