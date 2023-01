Αφού έκανε πολλά διαλείμματα από το Instagram όλα αυτά τα χρόνια, η Gomez αποκάλυψε το 2019 ότι δεν είχε πλέον την εφαρμογή, καθώς τα αρνητικά σχόλια στις αναρτήσεις της την είχαν κάνει να αισθάνεται «κατάθλιψη». Η τραγουδίστρια του «Lose You to Love Me» είπε στη Vogue το 2021 ότι ήταν εκτός Διαδικτύου τα τελευταία τρία χρόνια.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Φορώντας ένα εντυπωσιακό σχέδιο Valentino βελούδινης τουαλέτας με ψηλό σκίσιμο και statement μανίκια, η 30χρονη Gomez, εμφανίστηκε στο Beverly Hills αφού προτάθηκε για την καλύτερη ερμηνεία από ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά, κωμωδία ή μιούζικαλ για τον ρόλο της Mabel Mora στη σειρά της Hulu « Only Murders in the Building ».