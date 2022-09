View this post on Instagram

View this post on Instagram

Πριν ακόμη ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του Sex and the City, η Sarah Jessica είχε ήδη δημιουργήσει μια ζεστή οικογενειακή ζωή με τον σύζυγό της Matthew Broderick. Ήδη από την 4η σεζόν το 2002 το ζευγάρι είχε αποκτήσει το πρώτο τους παιδί. Οι δίδυμες κόρες τους, η Marion και η Tabitha, ακολούθησαν το 2009, και έκτοτε η οικογένεια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο αρχοντικό τους στο Greenwich Village και σε ένα δεύτερο σπίτι στο μικροσκοπικό χωριό Kilcar, στην αγροτική κομητεία Donegal της Ιρλανδίας, δίνοντας σπάνια συνεντεύξεις και προστατεύοντας την ιδιωτική τους ζωή.

Η ηθοποιός που αγαπήθηκε μέσω του ρόλου της ως Carrie Bradshaw στη σειρά «Sex And The City» , όπου υποδύεται μια γυναίκα της οποίας η ερωτική ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές και ανεκπλήρωτους έρωτες, στην πραγματικότητα ζει την απόλυτη αγάπη στο πλευρό του συζύγου της. Η Carrie Bradshaw επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει το να είσαι γυναίκα 30 ετών την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ενώ η Sarah Jessica ζούσε μία πολύ διαφορετική ζωή από την Carrie εκτός οθόνης.