Μετά τον τραγικό θάνατο του Willie Garson από καρκίνο στο πάγκρεας στις 21 Σεπτεμβρίου, οι πρωταγωνιστές του Sex and the City εξέφρασαν δημόσια την θλίψη τους για την τραγική απώλεια, με την Kristin Davis, τη Cynthia Nixon και την Kim Cattrall να μοιράζονται αναμνήσεις τους με τον ηθοποιό που υποδύθηκε τον Stanford Blatch στα κοινωνικά μέσα. Αλλά το βασικό πρόσωπο του καστ παρέμεινε ιδιαίτερα σιωπηλό: η Sarah Jessica Parker, η οποία ήταν φίλη με τον Garson για περισσότερο από μια δεκαετία πριν από την πρεμιέρα του Sex and the City το 1998. Η συγκινητική ανάρτηση της Sarah Jessica Parker για τον Willie Garson ήρθε έπειτα από ένα μικρό διάστημα σιωπής.

Η συγκινητική ανάρτηση της Sarah Jessica Parker για τον Willie Garson

H ηθοποιός, έπειτα από λίγες μέρες έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, μιλώντας για την 30χρονη σχέση της με τον Garson τόσο στην τηλεόραση όσο και έξω από αυτήν. «Ήταν αφόρητο», έγραψε. «Μερικές φορές η σιωπή είναι μια δήλωση. Από το βάρος, την αγωνία, το μέγεθος της απώλειας μιας φιλίας 30 και πλέον ετών. Μια πραγματική φιλία με μυστικά, περιπέτεια, κοινή επαγγελματική οικογένεια, αλήθεια, συναυλίες, ταξίδια, γεύματα, βραδινά τηλεφωνήματα, αμοιβαία αφοσίωση στην οικογένεια και όλους τους πόνους και τη χαρά που τη συνοδεύει, θριάμβους, απογοητεύσεις , ο φόβος, τα νεύρα και τα χρόνια που ξοδεύτηκαν σε σκηνικά (κυρίως στο διαμέρισμα της Crrie) και το γέλιο μέχρι αργά τη νύχτα ως Stanford και Carrie, Willie και SJ”, έγραψε η ηθοποιός υμνώντας την φιλία της με τον Willie Garson που “έφυγε” τόσο νέος.

Ο Garson εμφανίστηκε σε κάθε σεζόν του Sex and the City ενώ συμμετείχε και στα νέα επεισόδια “And Just Like That…”μέχρι το θάνατό του. “Willie, θα μου λείψουν όλα σε σένα”, συνέχισε η Sartah Jessica Parker. “Και θα επαναφέρω στην μνήμη μου όλες τις τελευταίες στιγμές μας μαζί. Θα ξαναδιαβάσω κάθε κείμενο από τις τελευταίες μέρες σου και θα καταγράψω τις τελευταίες μας κλήσεις. Η απουσία σου είναι ένας κρατήρας που θα γεμίσω με την ευλογία αυτών των αναμνήσεων και όλων αυτών που δεν έχουν βγει ακόμη στην επιφάνεια”.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News