Θα είναι η Samantha στην 2η σεζόν της σειράς; Ο δημιουργός λέει ναι, αλλά γι’ ακόμα μια φορά μας αφήνει με πολλά ερωτηματικά…

Μιλώντας για την επιστροφή του And Just Like That, ο Michael Patrick King αποκάλυψε στο Variety εάν θα δούμε τον αγαπημένο μας χαρακτήρα ξανά στη σειρά.

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη σεζόν μπορεί να μην είδαμε την Kim Cattrall, ωστόσο, ο χαρακτήρας της Samantha είχε μια παρουσία μέσω… μηνυμάτων και αναφορών. Η ηθοποιός, πάντως, όταν ερωτήθηκε σχετικά, είπε πως η συγκεκριμένη κίνηση της φάνηκε περίεργη.

Τώρα, ο Michael Patrick King όταν ερωτήθηκε εάν θα δούμε ξανά τη Samantha στην 2η σεζόν του And Just Like That και είπε πως θα συνεχίσει να στέλνει μηνύματα, όμως, δεν διευκρίνισε εάν θα δούμε και την ηθοποιό. Παρόλα αυτά, είπε ότι στόχος του είναι να φέρει όλους τους χαρακτήρες μαζί, για να μην είναι σε τόσο ξεχωριστούς δρόμους.

Είναι όλα τόσο καινούργια αυτή τη στιγμή. Ένας από τους βασικούς κανόνες μου είναι να μην λέω πολλά μέχρι να πραγματοποιηθούν (οι ιδέες). Ο στόχος μου είναι να φέρω όλους τους χαρακτήρες μαζί, ώστε να μην είναι τόσο πολύ σε ξεχωριστούς δρόμους

Πώς είχαν δικαιολογήσει την απουσία της Samantha απ’ την παρέα στην πρώτη σεζόν;

Απ’ τα πρώτα κιόλας λεπτά της σεζόν, είχε γίνει αναφορά στην τέταρτη της παρέας, αφού ρωτούσαν όλοι τις 3 φίλες σχετικά με την απουσία της. Η Carrie, η Miranda και η Charlotte εξήγησαν ότι η Samantha δεν είναι πια μαζί τους, ενώ έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν πέθανε, απλώς έχει μετακομίσει στο Λονδίνο για δουλειά.

Στις επόμενες σκηνές, είχαμε δει την Miranda να ρωτάει την Carrie γιατί δεν μιλάνε ποτέ για τη Samantha και πώς είναι μ’ αυτό το θέμα, με την ίδια να της εξηγεί ότι από τότε που της είπε ότι δεν θα δουλεύουν πια μαζί (σ.σ. η Carrie δηλαδή σταμάτησε να έχει την Samantha υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων), η Samantha αποφάσισε να την “απολύσει” από φίλη της και δεν της σηκώνει καν το τηλέφωνο.

Στη συνέχεια της σεζόν, την είδαμε μέσω μηνυμάτων να έρχεται ξανά κοντά με την Carrie και να της συμπαραστέκεται μετά τον θάνατο του Mr. Big.

Στo φινάλε της σεζόν, στην γαλλική πρωτεύουσα, βλέπουμε την Carrie να σκορπάει τις στάχτες του Big (που είναι αποθηκευμένες σε ένα δοχείο με το σχήμα του Πύργου του Άιφελ) στον ποταμό Σηκουάνα και μετά να επικοινωνεί με τη Samantha:

«Είμαι στο Παρίσι. Θέλεις να βρεθούμε για ένα κοκτέιλ;», της έγραψε.

«Πώς είναι αύριο το βράδυ;», απάντησε η Samantha.

