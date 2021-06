Πριν από ένα χρόνο περίπου η Pixar κυκλοφόρησε την ταινία μικρού μήκους Out στο Disney+ που ήταν πρακτικά και η πρώτη της ταινία με πρωταγωνιστή έναν ομοφυλόφιλο χαρακτήρα. Τι έγινε, όμως, φέτος με αυτή την ταινία; Ενόψει του Μήνα Υπερηφάνειας, φέτος η ταινία Out της Disney κυκλοφορεί δωρεάν για όλους μέσω του YouTube.

