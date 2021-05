Η Jennifer Lopez στη σκηνή με τη μητέρα της βρέθηκε το Σάββατο 8 Μαΐου και κατάφερε να ξεσηκώσει το Global Citizen’s VAX Live: The Concert to Reunite the World. Πρόκειται για μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην καριέρα της Jennifer Lopez αφού βρέθηκε on stage με τη μητέρα της και όσοι παρακολούθησαν αυτή τη στιγμή σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη.

Η Jennifer Lopez στη σκηνή με τη μητέρα της

Η 51ός ετών διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε επί σκηνής δύο φορές εκ των οποίων τη μία ανέβηκε στο stage του SoFi Stadium του Inglewood στην Καλιφόρνια, με τη μητέρα της, Guadalupe. Η Jennifer Lopez πάντα εντυπωσιακή φορώντας μια jumsuit με αστραφτερά κρύσταλλα, ξεκίνησε να μιλάει για την περίοδο της καραντίνας που πέρασε με τη μητέρα της και επέλεξε λόγω αυτού να τραγουδήσει το “Sweet Caroline” του Neil Diamond. Χαρακτηριστικά η ίδια δήλωσε:

Όταν σκεφτόμουν τι να τραγουδήσω απόψε, θυμήθηκα ένα τραγούδι που μου έλεγε εκείνη όταν ήμουν μωρό

Ύστερα από αυτή της τη δήλωση έπειτα από λίγο η μητέρα της ανέβηκε στη σκηνή μαζί της. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό το video από τη μετάδοση της συναυλίας και έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης:

Πόσο υπέροχη και γλυκιά στιγμή, να τραγουδάω στο κοινό του #VaxLive με τη μητέρα μου.Χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας!!!

H Jennifer Lopez στη σκηνή με τη μητέρα της όπως φαίνεται και στο video οι δυο τους χορεύουν και τραγουδούν όπως τραγουδούσε η μητέρα της στην ίδια όταν ήταν μωρό αντικαθιστώντας το όνομα στο τραγούδι και χρησιμοποιώντας το δικό της.

