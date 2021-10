Η Paris Hilton αποφάσισε πως θέλει να αφήσει πίσω της την ψυχή του party! Ήρθε να κάνει στροφή 180 μοιρών και να μας αποκαλύψει ποια πραγματικά είναι. Αγωνίζεται για τα δικαιώματα των παιδιών και παρουσιάστηκε στο αμερικάνικο Κογκρέσο μιλώντας ανοιχτά για την κατάσταση των ιδρυμάτων κι όσα βίωσε εκείνη σαν παιδί και «προβληματική έφηβη».

Η Paris Hilton μάχεται και υποστηρίζει τη νομοθεσία που προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρυματικές συνθήκες και μάλιστα η πρότασή της μεταφέρθηκε μέχρι το Capitol Hill την Τετάρτη, 20/10, ζητώντας από τους νομοθέτες να υποστηρίξουν τα δικαιώματα και την ευημερία των νέων που εγγράφονται σε κέντρα θεραπείας εφήβων.

«Κάθε μέρα στις ΗΠΑ, παιδιά που ζουν σε κέντρα φροντίδας υπόκεινται σε συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση», είπε. «Η ομοσπονδιακή νομοθεσία και η χρηματοδότηση είναι αναγκαίες, για να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις και ανάληψη ευθυνών».

Το ταξίδι της στην Ουάσινγκτον έρχεται μετά από μια επιτυχημένη εκστρατεία στη Γιούτα που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή ενός νέου νόμου με ρυθμίσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν εφήβους με προβλήματα συμπεριφοράς και ψυχικής υγείας.

Ο νόμος απαγορεύει στα κέντρα θεραπείας να χρησιμοποιούν καταστολή ή μηχανικούς περιορισμούς χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα κέντρα υποχρεούνται, επίσης, να το τεκμηριώνουν όταν χρησιμοποιούνται περιορισμοί.

Η επιχειρηματίας πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη με την εκπρόσωπο Ro Khanna, D-Calif., Και την Caroline Cole, μια γυναίκα που ήταν, επίσης, εγγεγραμμένη στο παρελθόν σε μια παρόμοια μονάδα και ίδρυμα.

«Σήμερα, έρχομαι εδώ όχι ως Paris Hilton αλλά ως επιζών», με αυτή τη φράση ξεκίνησε την αγόρευσή της.

«Είμαι πεπεισμένη ότι αυτό το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει έναν κόσμο όπου όλοι οι νέοι θα έχουν την υποστήριξη και την ευκαιρία που χρειάζονται για να θεραπευτούν, να ευδοκιμήσουν και όχι απλώς να επιβιώσουν», συνέχισε.

What a year… I’m so proud to be fighting for change, so that no child ever has to endure the abuse I went through. Being a survivor is a badge that I get to carry with both strength and resiliency. Together, we will keep turning our pain into purpose. ❤️ @BreakingCodeSi1 pic.twitter.com/r6BUCJ7zkC