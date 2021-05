View this post on Instagram

Τον περασμένο Φεβρουάριο, τηλεφώνησα στον Michael και ρώτησα αν θα προλογίσει τον Kobe απόψε και δέχτηκε ευγενικά. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, Michael. Ο Kobe σε θαύμαζε κι αυτό σημαίνει πολλά για εμάς. Οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό, αλλά ένας από τους λόγους που ο σύζυγός μου έπαιζε παρά τους τραυματισμούς και τους πόνους ήταν επειδή θυμόταν να είναι ένα μικρό παιδί που καθόταν με τη μύτη του να τρέχει αίμα με τον μπαμπά του για να παρακολουθήσει τον αγαπημένο του παίκτη να παίζει. Θα μπορούσε να θυμηθεί τη βόλτα με το αυτοκίνητο, τις συνομιλίες και τον ενθουσιασμό που ήταν αρκετά τυχερός για να έχει θέση στην αρένα. Ο Kobe δεν ήθελε να απογοητεύσει τους θαυμαστές του, ειδικά εκείνους στα 300 τμήματα που πλήρωσαν εισιτήριο για να τον δουν να παίζει. Τα παιδιά με τον ίδιο ενθουσιασμό που είχε εκείνος κάποτε. Θυμάμαι ότι τον ρώτησα γιατί δεν μπορούσε να μην παίξει ένα παιχνίδι αφού πονάει και είπε, «Τι γίνεται με τους θαυμαστές που πλήρωσαν για να με παρακολουθήσουν να παίζω μια φορά;» Δεν ξέχασε ποτέ τους θαυμαστές του. Αν μπορούσε, θα έπαιζε κάθε λεπτό κάθε παιχνιδιού, σας αγαπούσε τόσο πολύ Εύχομαι ο σύζυγός μου να ήταν εδώ για να αποδεχτεί αυτό το απίστευτο βραβείο. Αυτός και η Gigi άξιζαν να είναι εδώ για να το δουν αυτό. Η Gigi θα ήταν τόσο περήφανη βλέποντας τον μπαμπά της να μπαίνει για πάντα στο Hall of Fame του Μπάσκετ. Ξέρω ότι ο Kobe ανυπομονούσε να είναι εδώ και ζήτησε από το Hall of Fame να προσθέσει συγκεκριμένα ένα έκτο εισιτήριο για τον Capri, ήταν τόσο χαρούμενος. Δεν μίλησε πραγματικά για τα επερχόμενα βραβεία, αλλά το ανέφερε αυτό μια εβδομάδα πριν χαθεί αυτός και η Gigi

