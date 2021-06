View this post on Instagram

Ίσως να είναι η πιο τυχερή Ελληνίδα make up artist αφού είχε την τιμή και την ευκαιρία να παραστεί σε μία εκδήλωση που θα αφήσει ιστορία. Ο λόγος για την Έλενα Χατζηνικολίδου η οποία ήταν η μοναδική που βρέθηκε στο backstage στην επίδειξη του Dior στο Καλλιμάρμαρο. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί Έλληνες επαγγελματίες που ασχολούνται με τη μόδα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια, ύστερα από την επιλογή που είχε κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Dior. Η Έλενα Χατζηνικολίδου όμως είχε αναλάβει την επιμέλεια του look των πρωταγωνιστριών οι οποίες πρωταγωνίστησαν στις φωτογραφήσεις και στα εξώφυλλα.