Η Meghan, η δούκισσα του Sussex, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας την οικογενειακή άδεια επί πληρωμή στις ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας και ένα μικρό κομμάτι της δικής της ζωής. Η επιστολή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Paid Leave For All.

Απευθυνόμενη προς τον επικεφαλής της Γερουσίας, τον Δημοκρατικό Chuck Schumer, και την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Nancy Pelosi, η Meghan Markle μίλησε «ως μητέρα» για να υπερασπιστεί τη γονική άδεια την ώρα που οι κοινοβουλευτικοί διαπραγματεύονται ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων στο οποίο περιλαμβάνεται η χορήγηση γονικής άδειας μετ’ αποδοχών, αν και μικρότερης διάρκειας από τις 12 εβδομάδες που πρότεινε ο πρόεδρος Joe Biden.

«Δεν είμαι εκλεγμένος αξιωματούχος και δεν είμαι πολιτικός. Είμαι, όπως πολλοί, αφοσιωμένος πολίτης και γονέας. Και επειδή εσείς και οι συνάδελφοί σας στο Κογκρέσο έχετε ρόλο στη διαμόρφωση των οικογενειακών αποτελεσμάτων για τις επόμενες γενιές, γι’ αυτό σας γράφω αυτή τη βαθιά σημαντική στιγμή -ως μαμά- για να υποστηρίξετε την άδεια μετ’ αποδοχών», έγραψε η Markle.

«Τους τελευταίους 20 μήνες, η πανδημία εξέθεσε μακροχρόνιες ζημιές στην κοινωνία μας. Με ανησυχητικό ρυθμό, εκατομμύρια γυναίκες εγκατέλειψαν το εργατικό δυναμικό, μένοντας στο σπίτι με τα παιδιά τους καθώς τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί έκλεισαν και φρόντισαν για αγαπημένα πρόσωπα με πλήρη απασχόληση. Η εργαζόμενη μαμά ή γονέας αντιμετωπίζει το δίλημμα να φροντίζει την οικογένειά της ή να αμείβεται. Η θυσία της κάθε επιλογής έχει μεγάλο κόστος. Για πολλούς, αυτή η θυσία πηγαίνει πιο πίσω από τους τελευταίους 20 μήνες. είναι 20 ή 30 χρόνια, ακόμη περισσότερο – δεκαετίες δίνοντας χρόνο, σώμα και ατελείωτη ενέργεια όχι μόνο στην αναζήτηση του αμερικανικού ονείρου, αλλά απλά του ονείρου της σταθερότητας», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σημείο της επιστολή της, η Meghan Markle θυμήθηκε τα δικά της παιδικά χρόνια και το πόσο δύσκολο ήταν για τους δικούς της γονείς να αντέξουν ένα γεύμα που κόστιζε 5 περίπου δολάρια. «Ήξερα πόσο σκληρά εργάζονταν οι γονείς για να το αντέξουν αυτό, επειδή ακόμη και με πέντε δολάρια, το φαγητό έξω ήταν κάτι το ιδιαίτερο και ένιωθα τυχερή. Και ως πρόσκοπος, όταν η ομάδα μου πήγαινε για δείπνο για μια μεγάλη γιορτή, επέστρεφε στο ίδιο μπαρ με σαλάτες ή στο The Old Spaghetti Factory – γιατί αυτό μπορούσαν να κάνουν και αυτές οι οικογένειες», τονίζει.

Η πρώην ηθοποιός, στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι άρχισε να δουλεύει από τα 13 σε ένα κατάστημα με παγωμένο γιαούρτι. «Δούλεψα όλη μου τη ζωή και έκανα αποταμίευση όποτε μπορούσα – αλλά ακόμη και αυτό ήταν πολυτέλεια – γιατί συνήθως έπρεπε να τα βγάλω πέρα και να έχω αρκετά για να πληρώσω το ενοίκιο μου και να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου», έγραψε.

Meghan, The Duchess of Sussex believes it’s time for #PaidLeaveforAll. In a powerful letter to Congress, she’s standing up for millions of American families who need and deserve guaranteed paid leave. Read and share her letter: https://t.co/7m0GhdyhJz