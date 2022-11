Η Δούκισσα του Sussex έκλεισε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς podcast της και αποχαιρέτησε το κοινό της με ένα αιχμηρό απόσπασμα από ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Η Δούκισσα του Sussex έδωσε ένα τέλος για την πρώτη σεζόν του Archetypes, κατά τη διάρκεια του οποίου μίλησε με δεκάδες καλεσμένους για την ισότητα των φύλων και συλλογίστηκε την έννοια των στερεοτύπων που επηρεάζουν τις γυναίκες.

«Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε; Όμως ξεχάσατε πώς ήμουν σπόρος». Πρόκειται για έναν στίχο του Έλληνα ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου που η Δούκισσα της Sussex χρησιμοποίησε για να κάνει ένα αιχμηρό σχόλιο στο φινάλε του podcast της για το Spotify.

«Πολύ καιρό πριν, άκουσα μια φράση, που θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Επειδή μιλάμε για ταμπέλες και κουτάκια, στα οποία ίσως προσπαθήσουν να σας στριμώξουν όπως και ρόλους ή στερεότυπα που σας αποδίδονται και δεν ταιριάζουν απόλυτα στο άτομο που είστε, αυτή είναι η φράση με την οποία ήθελα να σας αφήσω», είπε για τον στίχο του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Και πρόσθεσε: «Συνέχισε να εξελίσσεσαι φίλε μου και θα σε δω στην απέναντι πλευρά. Όπως πάντα, είμαι η Meghan».

Με τίτλο «Man-ifesting a Cultural Shift» το συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν το πρώτο στο οποίο ακούστηκαν αντρικές φωνές. Οι καλεσμένοι της μίλησαν για το πώς νιώθουν οι άντρες για τα στερεότυπα και τις ταμπέλες που κρατούν τις γυναίκες πίσω, ενώ αποκάλυψε πως δεν ήταν δική της ιδέα, αλλά του συζύγου της πρίγκιπα Harry, να συμπεριλάβει και την ανδρική οπτική.

🔴 The Duchess of Sussex has signed off the final episode of her podcast Archetypes, by reciting the quote by Greek poet Dinos Christianopoulos.

