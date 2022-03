View this post on Instagram

Η βραδιά των Oscars 2022 δεν έμεινε στο μυαλό μας για τις απονομές ή τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί … Όλοι συζητούν για το χαστούκι που έδωσε ο Will Smith στον Chris Rock, όταν εκείνος έκανε ένα κακό αστείο για την εξωτερική εμφάνιση της συζύγου του ηθοποιού, η οποία πάσχει από αλωπεκία. Η Ακαδημία καταδίκασε το περιστατικό και ξεκίνησε έρευνα, λέγοντας πως «θα διερευνήσουμε περαιτέρω ενέργειες και συνέπειες με βάση τους κανονισμούς μας, τον κώδικα συμπεριφοράς και τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας». Τώρα, η μακροσκελής ανάρτηση του Will Smith έρχεται ως συνέχεια των όσων έγιναν.