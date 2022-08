Αφού σπατάλησε ένα μεγάλο μέρος της πανδημίας και της καραντίνας της «βλέποντας πολύ τηλεόραση», από το «Everybody Loves Raymond» μέχρι και trash reality όπως το «The Real Housewives of Το Beverly Hills», το «Below Deck» και, συγκεκριμένα, το «Married at First Sight», η Lisa Kudrow δηλώνει λίγο αγχωμένη σχετικά με τα μελλοντικά της επαγγελματικά σχέδια, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει ποιο είναι το μυστικό που κάνει τα «Φιλαράκια» να τα λατρεύουν μικροί και μεγάλοι μετά από τόσα χρόνια.

«Αναρωτιέμαι τι μπορεί να συμβεί σε μία γυναίκα της ηλικίας μου», αποκαλύπτει η Lisa Kudrow με ένα πλατύ χαμόγελο στο «The Daily Beast».

Η απάντηση, φυσικά, είναι πάρα πολλά!

Η αγαπημένη μας Phoebe, η οποία είναι 59 ετών (αλλά φαίνεται δύο δεκαετίες νεότερη!), επιστρέφει στην παραγωγή της επιτυχημένης σειράς «Who Do You Think You Are?», η οποία μετρά 11 κύκλους και δείχνει celebrities που, με τη βοήθεια ιστορικού, εντοπίζουν το οικογενειακό τους δέντρο, ταξιδεύοντας σε μέρη όπου έζησαν οι πρόγονοί τους.

Είδαμε, επίσης, το υποψήφιο για Emmy reunion των «Friends», συμμετείχε στο «Better Nate Than Ever» από το Disney+, και έρχεται η ταινία «The Parenting», μία κωμωδία τρόμου με τον Brian Cox.

Η Lisa Kudrow, λοιπόν, για άλλη μία φορά αποδεικνύει ότι μία γυναίκα μπορεί να καταφέρει να πετύχει όλα όσα ονειρεύεται, ανεξαρτήτως ηλικίας, αρκεί να θέτει στόχους και να έχει θέληση.

Συνέντευξη Lisa Kudrow: Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για τα «Φιλαράκια»

Όταν ρωτήθηκε για τα «Φιλαράκια» και ποιο είναι το μυστικό «μακροζωίας» της σειράς, η Lisa Kudrow, εμφανώς συγκινημένη, αποκάλυψε ότι το σημαντικότερο στοιχείο ήταν η σχέση του cast και ο σεβασμός που έτρεφε ο ένας για τον άλλο. Επιβεβαιώνει ότι διεκδίκησαν όλοι μαζί τα χρήματα που θα έπαιρναν αλλά αυτό που δεν ξεχνά είναι η σχέση τους.

Σύμφωνα με τα όσα πιστεύει εκείνη, ύστερα από τόσα πολλά χρόνια, η «μακροζωία» της pop κουλτούρας των «Friends» οφείλεται στην ίδια την σειρά και τους χαρακτήρες της, η οποία εξακολουθεί να βρίσκει νέους θαυμαστές σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρεμιέρα της.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο, μάλιστα, του «Late Night with Seth Meyers», η Kudrow μοιράστηκε ότι ο 24χρονος γιος της, Julian Murray Ster, κατάφερε τελικά να παρακολουθήσει μερικά επεισόδια της σειράς «Friends» ενώ ήταν άρρωστος με COVID.

Η Kudrow χαρακτήρισε τη στιγμή «το πιο συναρπαστικό πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου» καθώς έφερε στο μυαλό της αναμνήσεις της εποχής εκείνης.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, “Λοιπόν, μόλις είδα τα δύο πρώτα επεισόδια. Είναι πολύ καλό, μαμά”», είπε. «Είπα, “Ευχαριστώ” κι εκείνος συνέχισε λέγοντας: “Μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την σειρά;” Λέω, “Ναι!” Σχεδόν άρχισα να κλαίω. Δεν πίστευα ότι υπήρχε άνθρωπος στην οικογένειά μου που θα του άρεσαν τα Φιλαράκια».

«Είπε, “είναι πραγματικά αστείο”», αποκάλυψε η Kudrow γελώντας, αναφέροντας τα λόγια του γιου της, ενώ παράλληλα τόνισε πως λάτρεψε τον αστείο ρόλο της εκκεντρικής τραγουδίστριας Phoebe Buffay.

