Επειδή μία ίσον καμία, αν δεν παντρευτείς τουλάχιστον τρεις φορές, δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Αυτό ακριβώς είχαν στο μυαλό τους η Kourtney Kardashian και o Travis Barker, γι’ αυτό και πραγματοποίησαν άλλη μία τελετή, αυτή τη φορά με τη νυφούλα μας να φορά κανονικό νυφικό…με την Παναγία…Ναι, καλά διάβασες!

Η Kourtney Kardashian παντρεύτηκε τον ντράμερ των Blink-182 σε μια γαμήλια τελετή στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, την Κυριακή 22 Μαΐου.

Η Kourtney φόρεσε ένα λευκό μίνι φόρεμα, με κορσέ κι ένα υπέροχο δαντελωτό πέπλο με το πρόσωπο της Παναγίας και ο Travis φόρεσε ένα κομψό μαύρο κοστούμι, και οι δύο Dolce & Gabbana.

Γάμος Kourtney Kardashian: Το κομψό νυφικό που έκλεψε την παράσταση

Το ζευγάρι αντάλλαξαν όρκους περιτριγυρισμένοι από κόκκινα τριαντάφυλλα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των έξι συνολικά παιδιών τους: οι γιοι της Kourtney, Mason, Reign και η κόρη της Penelope και ο γιος του Travis, Landon,, η κόρη του Alabama και η θετή του κόρη Atiana.

Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική και οι μουσικοί τραγούδησαν τα «I Found My Love in Portofino», «Can’t Help Falling in Love» και «Fall on Me».

Μετά την τελετή, η Kourtney και ο Travis μοιράστηκαν τις επίσημες φωτογραφίες του γάμου τους στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα στις αναρτήσεις τους «ευτυχισμένοι για πάντα».

Το party διήρκησε αρκετές ημέρες, ξεκινώντας με ένα δείπνο στο Ristorante Puny το βράδυ της Παρασκευής, 20/5.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Σαββάτου, 21/5, περιελάμβαναν επίσκεψη στο Αβαείο του San Fruttuoso για ένα ιδιαίτερο γεύμα. Εκείνο το βράδυ, οι επισκέπτες απόλαυσαν δείπνο και χορό στη Villa San Bartolomeo, μέρος του συγκροτήματος της Dolce & Gabbana, των ακινήτων που όλα ονομάζονται L’Ulivetta.

Την Κυριακή, 22/5, η οικογένεια απόλαυσε ένα χαλαρωτικό πρωινό και νωρίς το απόγευμα, η Kim Kardashian πήγε με τα παιδιά της για παγωτό, προτού λάμψει στη μεγάλη τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε, επίσης, στους χώρους του L’Ulivetta. Η δεξίωση που ακολούθησε έγινε στο Castello Brown.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Kourtney και ο Travis παντρεύονται. Η πρώτη φορά που το ζευγάρι πυροδότησε τις φήμες του γάμου ήταν στις 4 Απριλίου σε ένα παρεκκλήσι στο Las Vegas. Στις 15 Μαΐου, το ζευγάρι παντρεύτηκε νόμιμα σε ένα δικαστήριο στην Καλιφόρνια και τώρα είναι η τρίτη φορά και η πιο λαμπρή τελετή.

Η Kourtney μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους στο Instagram, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας και του Barker σε ένα αυτοκίνητο με πινακίδα «Just Married», με τη λεζάντα «Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος».

Ο Travis έκανε πρόταση γάμου στην Kourtney τον Οκτώβριο του 2021 στην παραλία στο Montecito της Καλιφόρνια. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν απεικονίζουν το ζευγάρι να στέκεται ανάμεσα σε μια καρδιά από τριαντάφυλλα και κεριά.

Να ζήσουν τα παιδιά! Άντε και στα δικά μας!

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News