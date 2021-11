Η πρωταγωνίστρια του Sex And The City, Kim Cattrall, θα εμφανιστεί στο επερχόμενο spin-off του “How I Met Your Mother”, όπως ανακοινώθηκε. Η 65χρονη Βρετανίδα ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο “How I Met Your Father” ως η μελλοντική εκδοχή της πρωταγωνίστριας Hilary Duff, Sophie.

Ο ρόλος που θα δοθεί στην Kim Cattrall είναι αυτός της μητέρας που θα λέει στον γιο της την ιστορία του πώς γνώρισε τον πατέρα του, παρόμοια με τον ρόλο που έπαιξε ο Bob Saget στην αρχική σειρά. Η Cattrall είπε ότι ήταν «τόσο ενθουσιασμένη» που έγινε μέλος του How I Met Your Father.

Στη σειρά, από την αμερικανική υπηρεσία Hulu, θα συμμετέχουν επίσης οι Chris Lowell, Francia Raisa και Tom Ainsley. Αφού η Cattrall θα εμφανιστεί στο How I Met Your Father, δεν θα συμμετάσχει στο “Sex And The City” reboot And Just Like That. Η ηθοποιός είναι αγαπητή από εκατομμύρια θαυμαστές για την ερμηνεία της ως Samantha Jones, αλλά δεν θα ξαναπαίξει τον ρόλο στον οποίο όλοι την λατρέψαμε.

Το «How I Met Your Father» προέρχεται από τους συμπαρουσιαστές του “This Is Us” και τους συνδημιουργούς του “Love, Victor” Isaac Aptaker και Elizabeth Berger, οι οποίοι υπηρετούν ως σεναριογράφοι και εκτελεστικοί παραγωγοί στη σειρά ειδήσεων. Οι δημιουργοί του “How I Met Your Mother” Carter Bays και Craig Thomas είναι επίσης εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με την Pam Fryman, η οποία θα σκηνοθετήσει την σειρά.

