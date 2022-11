Με πρωταγωνίστρια την υποψήφια για BAFTA ηθοποιό Lydia West και το κομμάτι You Make My Dreams των Hall & Oates, η ταινία αφηγείται την ιστορία της Holly που βρίσκει ένα ζευγάρι μαγικά γυαλιά στο λεωφορείο, επιτρέποντάς της να δει τι φέρνει χαρά στους ανθρώπους, όποτε τα φοράει.

Η φετινή διαφήμιση του An Post περιλαμβάνει τα απίστευτα φωνητικά της Lyra. Παίρνοντας έμπνευση από το πολυαγαπημένο μυθιστόρημα The Wonderful Wizard of Oz , η διαφήμιση παρουσιάζει τον εμβληματικό χαρακτήρα Tin Man που ξεκινάει ένα ταξίδι αναζητώντας μια καρδιά. Όμορφα γυρισμένο, το βίντεο δίνει μία άλλη διάσταση σε ένα απλό χριστουγεννιάτικο μήνυμα.