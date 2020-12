View this post on Instagram

Η γνωστή τραγουδίστρια είπε στους οπαδούς της ότι έφυγε από το Little Mix με «βαριά καρδιά» καθώς αντανακλούσε την επιτυχία που είχε η μπάντα από τότε που κέρδισε το The X Factor το 2011, επιμένοντας ότι ήταν ο «πιο απίστευτος χρόνος» της ζωής της. Συνέχισε λέγοντας: