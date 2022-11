Στο account της Λατίνας σταρ τις τελευταίες ημέρες επικρατούσε…το απόλυτο σκοτάδι, σαν να είχε πέσει «μαύρο», ενώ είχαν εξαφανιστεί όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που είχε αναρτήσει στο προφίλ της. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και οι φαν της ξεκίνησαν αμέσως τις εικασίες. Το επικρατέστερο σενάριο ήθελε την JLo έτοιμη να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός νέου άλμπουμ.

Τίτλοι τέλους για την Jennifer Lopez και τον Ben Affleck; Οι νέες λεπτομέρειες και τα μυστικά που αποκάλυψε η σταρ για την σχέση τους

Jennifer Lopez νέο άλμπουμ: Ο παράδοξος τρόπος με τον οποίο έκανε την αποκάλυψη

To σενάριο λοιπόν αυτό επιβεβαιώθηκε και η Jennifer Lopez έκανε γνωστό σε όλους την Παρασκευή (25/11) ότι η ολοκαίνουργια δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «This Is Me… Now», πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2023. Το «This Is Me…Now» είναι το πρώτο άλμπουμ που γράφει και αναλαμβάνει την παραγωγή η ίδια, δύο δεκαετίες μετά το τρίτο της άλμπουμ «This Is Me…Then».

Ακριβώς 20 χρόνια πριν, το τρίτο άλμπουμ της Lopez με 13 τραγούδια και τίτλο «This Is Me…Then», κυκλοφόρησε στην αγορά και ανέδειξε επιτυχίες όπως το «Jenny From the Block» και το «All I Have», οι οποίες έφτασαν στην κορυφή των charts. Ο δίσκος περιλάμβανε επίσης ένα κομμάτι για το ειδύλλιο Bennifer, με τίτλο «Dear Ben» και αφιερώσεις για τον ηθοποιό, οι οποίες τον ευχαριστούσαν για την έμπνευση του δίσκου.

«Όταν επιστρέφεις πίσω και το ακούς, μπορείς να διακρίνεις την αγνότητα και την αγάπη εκεί», είπε η Lopez σε μια συνέντευξη της Apple Music το 2021. «Μερικά πράγματα διαρκούν για πάντα», πρόσθεσε. Στην ίδια συνομιλία, η Lopez δήλωσε αστειευόμενη ότι ίσως ήρθε η ώρα για το «This Is Me… Now».

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή (25/11), απεικονίζεται η τραγουδίστρια πριν από 20 χρόνια, ενώ στη συνέχεια μεταμορφώνεται στη σημερινή εκδοχή της. Η Lopez δημοσίευσε μάλιστα και μια λίστα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα κομμάτι με τίτλο «Dear Ben Pt. II», πιθανώς μια συνέχεια του προηγούμενου «Dear Ben».

Τα γεγονότα στη ζωή της που ενέπνευσαν τον νέο της δίσκο

Η περιγραφή για το νέο της άλμπουμ έχει ως εξής: «Προαναγγέλλοντας μια νέα μουσική εποχή για την Jennifer Lopez, το ‘This Is Me…Now’ εξιστορεί το συναισθηματικό, πνευματικό και ψυχολογικό ταξίδι που έχει κάνει τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ένα συναισθηματικά ακατέργαστο και ειλικρινές έργο, σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο έχει δημιουργήσει στο παρελθόν, γράφει και τραγουδά για τη ζωή και τις εμπειρίες της που θα έχουν απήχηση σε όλους μας. Επιπλέον, αυτές οι αυτοβιογραφικές ιστορίες από το άλμπουμ θα οδηγήσουν σε άλλα πολύ προσωπικά έργα που θα κυκλοφορήσουν τον επόμενο χρόνο…».

Ο δίσκος λέγεται επίσης ότι αγγίζει θέματα της σκληρής παιδικής ηλικίας της Lopez, των αποτυχημένων σχέσεών της και «του απίστευτου συναισθηματικού ταξιδιού που έκανε. … Αυτό το άλμπουμ είναι μια φιλοσοφία, μια αντανάκλαση. Πρόκειται για την ελπίδα, την πίστη και την αληθινή αγάπη που δεν πεθαίνουν ποτέ».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης πρόσφατα στη Vogue ότι το άλμπουμ θα είναι «η πιο ειλικρινής δουλειά που έχει κάνει ποτέ» και είπε ότι η ελπίδα της για το άλμπουμ ήταν να δημιουργήσει έναν κόσμο που να ταιριάζει με τη μουσική, όπως το «The Wall» των Pink Floyd, αλλά με επίκεντρο την αγάπη.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News