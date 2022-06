Την Πέμπτη, 16/6, η Jennifer Lopez τραγούδησε με το 14χρονο παιδί της Emme, στην εκδήλωση στο Dodgers Stadium στο Los Angeles, για το Los Angeles Dodgers Foundation Blue Diamond Gala και έκανε κάτι πολύ τρυφερό. Αποκάλεσε την κόρη της με την αντωνυμία «αυτοί» (they), η οποία χρησιμοποιείται στα αγγλικά για τους non binary ανθρώπους που επιλέγουν να μην ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες, ούτε ως γυναίκες!

