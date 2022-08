Η 57χρονη συγγραφέας J.K. Rowling μίλησε σε συνέντευξή της στο Virgin Radio UK και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν εμφανίστηκε στο Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του την 1η Ιανουαρίου στο HBO Max.

«Μου ζητήθηκε να συμμετάσχω σε αυτό και αποφάσισα ότι δεν ήθελα να το κάνω», είπε στον παρουσιαστή, Graham Norton. «Κατάλαβα ότι αφορούσε περισσότερο τις ταινίες παρά τα βιβλία, και επιβεβαιώθηκα στη συνέχεια. Αυτό ήταν το θέμα της επετείου».

«Κανείς δεν μου ζήτησε να μην το κάνω… Μου είπαν να συμμετέχω και απλώς αποφάσισα πως δεν ήταν σωστό», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Rowling, μίλησε επίσης για τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νωρίτερα αυτό το μήνα, δέχθηκε απειλές θανάτου αφού εξέφρασε την ανησυχία της για ένα βίαιο περιστατικό μαχαιρώματος.

«Προσπαθώ να συμπεριφέρομαι στο διαδίκτυο όπως θα ήθελα να συμπεριφέρονται οι άλλοι… Δεν έχω απειλήσει ποτέ κανέναν», είπε στον Graham κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικά και μου αρέσει η πτυχή τους…Έχω κατά κάποιο τρόπο μια σχέση αγάπης-μίσους μαζί τους τώρα».

Το 2020, η Rowling, σχολιάζοντας ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Times», επέκρινε με αιχμηρό τρόπο την αστυνομία που ανακοίνωσε ότι βιασμοί από δράστες με ανδρικά γεννητικά όργανα θα καταγράφονται ότι διαπράττονται από γυναίκα εάν ο δράστης αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα.

«Ο πόλεμος είναι ειρήνη. Η ελευθερία είναι σκλαβιά. Η άγνοια είναι δύναμη. Το άτομο με το ανδρικό μόριο που σε βίασε είναι γυναίκα» έγραψε η ίδια.

Στις 5 Ιουνίου 2020 μοιράστηκε με τους ακολούθους της έναν σύνδεσμο που παρέπεμπε σε άρθρο με τίτλο: «Δημιουργία ενός πιο ισότιμου κόσμου μετά τον Covid-19 για άτομα με εμμηνόρροια». Η συγγραφέας σχολίασε: «Άτομα με εμμηνόρροια. Είμαι σίγουρη ότι υπήρχε μια λέξη γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιος να με βοηθήσει… Wumben; Wimpund; Woomud;»

Τα tweets αυτά, τα οποία χαρακτηρίστηκαν τρανσφοβικά, πυροδότησαν οργή εναντίον της. Στη συνέχεια, η απουσία της από το reunion είχε θεωρηθεί από πολλούς πως οφειλόταν στην επιθυμία του στούντιο Warner Media να αποφύγει τη διαμάχη γύρω από τα σχόλια αυτά.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA