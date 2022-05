Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο The Independent, ο ηθοποιός Will Poulter είπε ότι οι διαδικασίες των ερμηνευτών δεν πρέπει να «παραβιάζουν τις διαδικασίες των άλλων», προσθέτοντας ότι θα πρέπει πάντα να είναι «με προσοχή».

