Η Heidi Klum στην Ελλάδα για τα γυρίσματα του Next Top Model

Η Heidi Klum βρίσκεται στην Αθήνα για τις ανάγκες των γυρισμάτων του Γερμανικού Next Top Model. Με αφορμή μια δοκιμασία του reality το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια επισκέφτηκε το Ζάππειο όπου έκλεψε τις εντυπώσεις με την εκθαμβωτική παρουσία της. Δεν είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο επισκέπτεται την χώρα μας, ενώ πολλές φορές στο παρελθόν έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη της για την Ελλάδα. Αυτήν την φορά συνδύασε την επίσκεψη στην χώρα μας με ένα επαγγελματικό ταξίδι από αυτά που συχνά διοργανώνονται σε όλα τα Next Top Model παγκοσμίως.

you might also like