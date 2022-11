Η ερμηνεία της στην 4η σεζόν του «Stranger Things» ως Max τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της, καθώς καταπολεμούσε το τέρας της σειράς για να σώσει τη φίλη της κάτω από τον ρυθμό του «Running Up That Hill» της Kate Bush.

you might also like