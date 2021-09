Στο βίντεο του Daniel Craig που τραβήχτηκε στο set του No Time to Die το 2019, ο 53χρονος σταρ εκφράζει τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης του στην ομάδα της παραγωγής, για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια

Εμφανώς συγκινημένος, ο Daniel Craig αποχαιρέτισε τον ρόλο που σημάδεψε την καριέρα του όσο κανένας άλλος, εκείνον του βρετανού πράκτορα James Bond, αλλά και τους συντελεστές του δημοφιλούς franchise που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε εχθές στο Twitter και φέρεται να τραβήχτηκε στο set του No Time to Die το 2019, ο 53χρονος σταρ εκφράζει με ειλικρίνεια τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης του στην ομάδα της παραγωγής, για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Daniel Craig έκανε το ντεμπούτο του ως πράκτορας 007 το 2006, με το Casino Royale, και σήμερα, πέντε ταινίες μετά, θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους πιο πετυχημένος «James Bond» που εμφανίστηκαν ποτέ στην μεγάλη οθόνη.

Στο κλιπ που αναδημοσιεύει η Daily Mail, ο Daniel Craig εμφανίζεται ντυμένος με σμόκιν να απευθύνεται στους συντελεστές της ταινίας που στέκονται γύρω του στο σετ. «Πολλοί από εσάς έχετε συνεργαστεί και στις πέντε ταινίες μαζί μου. Ξέρω ότι λέγονται πολλά για το τι πιστεύω για αυτά τα φιλμ, αλλά τέλος πάντων… Λάτρεψα κάθε δευτερόλεπτο που εργάστηκα σε αυτές τις ταινίες, και ιδιαίτερα σε αυτήν, επειδή κάθε πρωί που ξυπνούσα είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας» ακούγεται να λέει στο βίντεο.

