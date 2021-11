Στις νέες σειρές της ΕΡΤ προστίθεται και το «Καρτ ποστάλ», που βασίζεται στα βιβλία της διάσημης Βρετανίδας συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ, «Cartes Postales from Greece» και «The Last Dance», κάθε Σάββατο στις 23:00, μας ταξιδεύει στην Κρήτη και στο Λονδίνο, μέσα από 12 συναρπαστικές αυτοτελείς ιστορίες.

