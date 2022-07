View this post on Instagram

Ενώ η Emma Corrin είναι το πρώτο non binary άτομο που κοσμεί το εξώφυλλο της Vogue, δεν είναι η πρώτη celebrity που μίλησε ανοιχτά για το γεγονός πώς έχει μία ταυτότητα φύλου η οποία δεν είναι αποκλειστικά αρσενική ή θηλυκή. Η Demi Lovato και η Halsey έχουν αλλάξει και εκείνες τις αντωνυμίες τους σε she/they, λέγοντας ότι αισθάνονται ρευστά σχετικά με το φύλο τους. Ο Έλιοτ Πέιτζ από την πλευρά του, συστήθηκε ξανά στο κοινό του και έκανε το coming out ως τρανς. Ο ίδιος, με μια ανοιχτή επιστολή αποκάλυψε ότι είναι τρανς άνδρας.

Η διάσημη ηθοποιός, γνωστή για το ρόλο της πριγκίπισσας Diana στο «The Crown» του Netflix, είχε ανακοινώσει πριν μερικούς μήνες πως δηλώνει non binary — και τώρα βρίσκεται στο εξώφυλλο του Αυγούστου της αμερικανικής Vogue. Η ίδια φωτογραφήθηκε με ένα φόρεμα Louis Vuitton, αλυσίδα Cartier και, για να κάνει τα πράγματα πιο funky, φόρεσε και ένα καπέλο μπέιζμπολ πάνω από τα ξανθά, ανακατωμένα μαλλιά της. Η Emma Corrin στο εξώφυλλο της Vogue γράφει ιστορία, αφού είναι και επίσημα το πρώτο non binary άτομο που φωτογραφίζεται για το πασίγνωστο περιοδικό μόδας.