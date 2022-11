«Χρόνια αφότου έφυγες από το Deal or no deal επειδή “σου συμπεριφέρονταν σαν bimbo”, δέχθηκες ρόλους που έκανες στοματικό έρωτα σε άντρες σε αυτοκίνητα στο 90210, έβγαζες την μπλούζα σου για να ψήσεις μπέργκερ στο Mens Health, είχες ένα σωρό σκηνές σεξ στο Suits. Έχεις αντικειμενοποιήσει τον ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. Δεν είσαι θύμα», σχολίασε κάποιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώην ηθοποιός, η οποία παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Harry το 2018, αντιμετώπισε πρόσφατα αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις όταν υποστήριξε ότι την υποβάθμισαν σε «bimbo» ως κορίτσι χαρτοφύλακα στο «Deal or No Deal».