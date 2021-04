Δημιουργοί σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζονται να καταγράψουν σε ντοκιμαντέρ τους δικαστικούς αγώνες που έδωσε ο ηθοποιός. Μεταξύ των ντοκιμαντέρ της εταιρείας παραγωγής Optomen, είναι ένα πρόγραμμα του ITV με τίτλο «Depp vs Heard». «Η ιστορία για το πώς ένας πολυεκατομμυριούχος, εκπρόσωπος του χρυσού box office ήταν ο δημιουργός της δικής του πτώσης είναι ένα πολύ εντυπωσιακό θέμα που δεν μπορεί να μείνει ανεξερεύνητο», σημείωσε μια πηγή στην εφημερίδα The Sun.

