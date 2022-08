Δυναμικό come back στη μουσική σκηνή με μια συνεργασία έκπληξη με τον Elton John κάνει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της pop. Το νέο τραγούδι της Britney Spears σηματοδοτεί ένα καινούργιο, φρέσκο ξεκίνημα στη ζωή της, μετά τον τερματισμό της 13χρονης αυστηρής κηδεμονίας της.

Είναι επίσημο: Τέλος στην κηδεμονία της Britney Spears με δικαστική απόφαση

Την Παρασκευή 26/08, η Britney Spears και ο Elton John αποκάλυψαν το πολυαναμενόμενο ντουέτο τους με τίτλο «Hold Me Closer», το οποίο πρόκειται για μία διασκευή της τεράστιας επιτυχίας του Βρετανού σταρ του 1971 «Tiny Dancer» από το άλμπουμ «Madman Across the Water».

«Είμαι ενθουσιασμένος, είναι μεγάλη επιτυχία. Θα της δώσει αυτοπεποίθηση, περισσότερη από αυτή που έχει. Θα συνειδητοποιήσει πόσο την αγαπά το κοινό και πόσο νοιάζονται για εκείνη. Αυτό είναι το μόνο που θα ήθελε ο οποιοσδήποτε, ειδικότερα μετά από μία τόσο τραυματική περίοδο» είχε δηλώσει πρόσφατα ο διάσημος Βρετανός μουσικός για αυτή τη συνεργασία.

Η 40χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγούδι στον λογαριασμό της στο Twitter, γράφοντας: «Το πρώτο μου τραγούδι τα τελευταία 6 χρόνια! Είναι πολύ όμορφο που τραγουδάω με έναν από τους πιο κλασικούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Είμαι κάπως συγκλονισμένη… είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Διαλογίζομαι περισσότερο αυτή την περίοδο και μαθαίνω ότι ο προσωπικός χώρος μου είναι πολύτιμος!»

Συνέχισε λέγοντας πως «Μαθαίνω ότι η καθημερινότητα είναι απλά μια πλάκα για να προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένη… ναι, επιλέγω την ευτυχία σήμερα. Λέω στον εαυτό μου κάθε μέρα να αφήσω στην άκρη την πικρία και να προσπαθήσω να συγχωρήσω τον εαυτό μου και όλα όσα με πλήγωσαν. Θέλω να είμαι ατρόμητη όπως όταν ήμουν νέα και να μην είμαι τόσο φοβισμένη».

