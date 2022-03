Για δεύτερη φορά στην ιστορία των Όσκαρ, η Ακαδημία αναγνώρισε μια queer ηθοποιό που υποδύθηκε την Anita στο «West Side Story». Η Ariana DeBose έγραψε ιστορία ως η πρώτη ανοιχτά queer έγχρωμη ηθοποιός που κερδίζει ένα τέτοιο βραβείο!

Η Ariana DeBose πήρε το Όσκαρ καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου για τον χαρακτήρα της Anita – της στενής έμπιστης φίλης της Μαρίας και του Bernardo – στο remake του κλασικού μιούζικαλ από τον Steven Spielberg. Είναι ο ίδιος πρωταγωνιστικός ρόλος που κέρδισε η Rita Moreno το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου πριν από 60 χρόνια το 1962.

Στη σκηνή, η DeBose απέτισε φόρο τιμής στην προκάτοχό της στο «West Side Story» την Moreno, η οποία βρισκόταν στο κοινό.

«Με κοιτάς επίμονα αυτή τη στιγμή και είμαι τόσο ευγνώμων», είπε η DeBose. «Η Anita, άνοιξε το δρόμο για πολλούς σαν εμένα. Σ ‘αγαπώ τόσο πολύ».

Σε μια άλλη ιστορική στιγμή, η DeBose έγινε η πρώτη ανοιχτά queer έγχρωμη γυναίκα και η δεύτερη Λατίνα που κέρδισε Όσκαρ ερμηνείας. Η ίδια, με έντονα συναισθήματα χρειάστηκε λίγο χρόνο για να αναγνωρίσει τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εκείνη.

With a sweep of her “West Side Story” character’s skirt, Ariana DeBose has swept into history as the first openly queer woman of color to win an #Oscar in an acting category. https://t.co/Zl7znvpu2A